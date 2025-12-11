В якутском селе при пожаре погибли пять человек

11 декабря рано утром поступило сообщение в пожарно-спасательную службу о том, что произошло возгорание в частном доме на улице Хангаласская в селе Октемцы Хангаласского района. Через 5 минут к месту вызова прибыли пожарные. На момент прибытия пожарного подразделения горели дом и гараж.