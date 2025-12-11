На подлёте к Москве уничтожили уже 31 беспилотник ВСУ

Также ранее Life.ru писал о взрывах в районе Тулы и Алексина. Согласно предварительным данным, расчёты ПВО отражают удар дронов ВСУ по региону. Как сообщают местные жители, всего произошло от пяти до семи взрывов, также были видны вспышки в небе. Кроме того, под удар украинских боевиков попала Воронежская область. Так, в южной части региона обломки сбитого дрона упали на территории промышленного предприятия. В областном центре обломки воздушных целей повредили несколько многоквартирных жилых домов. Для жильцов были организованы пункты временного размещения, в которых находятся семнадцать человек, включая четырёх несовершеннолетних.