На подлёте к Москве уничтожили уже 31 беспилотник ВСУ

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали ещё три украинских беспилотных аппарата, летевших в сторону Москвы. Так, общее число уничтоженных за ночь воздушных целей близ российской столицы достигло 31. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале московского мэра Сергея Собянина.

Источник: Life.ru

«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника, чуть позже он написал о перехвате ещё одного беспилотника.

Атака на Москву продолжается уже более трёх часов. Закрыты все аэропорты столицы. В Шереметьево, Внуково и Домодедово задерживается вылет более чем 50 рейсов.

Также ранее Life.ru писал о взрывах в районе Тулы и Алексина. Согласно предварительным данным, расчёты ПВО отражают удар дронов ВСУ по региону. Как сообщают местные жители, всего произошло от пяти до семи взрывов, также были видны вспышки в небе. Кроме того, под удар украинских боевиков попала Воронежская область. Так, в южной части региона обломки сбитого дрона упали на территории промышленного предприятия. В областном центре обломки воздушных целей повредили несколько многоквартирных жилых домов. Для жильцов были организованы пункты временного размещения, в которых находятся семнадцать человек, включая четырёх несовершеннолетних.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

