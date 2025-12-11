Ричмонд
Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в четверг, 11 декабря, ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава региона в своем блоге в MAX.

Всего за ночь над столицей был уничтожено 31 дрон.

Накануне стало известно, что три медицинских работника погибли и еще двое пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Алешкинской районной больнице в Херсонской области.

9 декабря оборонное ведомство отчиталось, что системы ПВО за шесть часов сбили 38 дронов ВСУ. При этом 21 украинский беспилотник сбили над Брянской областью, а семь — над Московским регионом.

