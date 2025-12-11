Екатеринбурженка сломала ноги в страшной аварии с автобусом. Фото

В Екатеринбурге ночью 11 декабря на улице Альпинистов лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Chevrolet Epica. От удара автоледи, что была за рулем иномарки, зажевало между машиной и общественным транспортом. В итоге ее увезли в больницу со сломанными ногами, сообщил URA.RU очевидец ДТП.