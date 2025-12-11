Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в Якутии унес жизни пяти человек: сгорели дом и гараж

МЧС: в якутском селе Октемцы при пожаре погибли пять человек.

Источник: Комсомольская правда

Трое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в селе Октемцы на территории Якутии. Огонь охватил частный дом и гараж. Прибывшие в течение пяти минут специалисты не успели спасти жильцов. Об этом оповестили в пресс-службе ГУ МЧС по Якутии.

В сообщении сказано, что пожар произошел утром 11 декабря (по местному времени). К тушению возгорания привлекли 15 сотрудников МЧС. На месте работали также три единицы спецтехники.

«Общая площадь — 127 кв. м. На месте пожара обнаружены пять погибших, из них двое детей. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются дознавателем МЧС России», — говорится в материале.

Вечером 10 декабря крупный пожар вспыхнул в Петербурге. Огонь охватил здание Правобережного рынка в Невском районе. Известно об одном погибшем.