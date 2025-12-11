Пожар в Якутии унес жизни пяти человек: сгорели дом и гараж

Трое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в селе Октемцы на территории Якутии. Огонь охватил частный дом и гараж. Прибывшие в течение пяти минут специалисты не успели спасти жильцов. Об этом оповестили в пресс-службе ГУ МЧС по Якутии.