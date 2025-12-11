Ричмонд
В Полтавской области Украины на фоне сирен прогремели взрывы

В Полтавской области Украины воют сирены и произошли взрывы, примерно в это же время тревогу с воздуха объявили в украинской столице.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Полтавской области, информирует телеканал ТСН.

«Взрывы в Полтавской области», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит тревога с воздуха. Кроме того, сирены включены в Киеве. Тревога в украинской столице действует с 02:25 мск.

Помимо этого, сирены включены в Киевской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Другие подробности о взрывах в настоящее время не приводятся.

Накануне вечером взрывы произошли в части Запорожской области, которая находится под контролем Вооружённых сил Украины. На этих территориях также были включены сирены.

Напомним, военнослужащие РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года, когда Вооружённые силы Украины совершили теракт на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что ракетой «Искандер-М» было поражено здание Службы безопасности Украины в Кривом Роге, где могло быть ликвидировано оборудование с секретными данными.

Также стало известно, что в Чугуевском районе Харьковской области прогремела серия взрывов.

