При пожаре в частном доме погибли пять человек, включая двоих детей

В селе Октемцы Хангаласского района Якутии произошёл крупный пожар, унёсший жизни пяти человек, включая двоих детей. Возгорание в частном жилом доме на улице Хангаласская было зарегистрировано рано утром 11 декабря.
На момент прибытия пожарных расчетов, огонь охватил дом и гараж. Общая площадь повреждённых строений составила 127 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 15 сотрудников республиканской пожарной охраны и три единицы техники.
Причина пожара, виновные лица и размер ущерба устанавливаются в ходе дознания, проводимого МЧС России.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на промышленном объекте.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.