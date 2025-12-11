Ричмонд
При пожаре в частном доме погибли пять человек, включая двоих детей

В селе Октемцы Хангаласского района Якутии произошёл крупный пожар, унёсший жизни пяти человек, включая двоих детей.

В селе Октемцы Хангаласского района Якутии произошёл крупный пожар, унёсший жизни пяти человек, включая двоих детей. Возгорание в частном жилом доме на улице Хангаласская было зарегистрировано рано утром 11 декабря.

На момент прибытия пожарных расчетов, огонь охватил дом и гараж. Общая площадь повреждённых строений составила 127 квадратных метров. Всего к тушению привлекались 15 сотрудников республиканской пожарной охраны и три единицы техники.

Причина пожара, виновные лица и размер ущерба устанавливаются в ходе дознания, проводимого МЧС России.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на промышленном объекте.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

