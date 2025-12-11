За отмыв 1,4 млрд рублей на стройке хабаровских школ будут судить директора «ВАНК»

За мошенничество и легализацию 1,4 млрд рублей по концессионным соглашениям, выделенных на строительство 11 школ и детских садов в Хабаровском, Приморском и Забайкальском крае, снова будут судить 31-летнего генерального директора ООО «Восточно-Арктическая Нефтегазовая корпорация» Станислава Неверова, ранее уже осужденного по другим эпизодам преступления, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С сентября 2022 по май 2024 года обвиняемый, по версии следствия, похитил 558,1 млн рублей, выделенных на социально значимые объекты. В декабре 2022 года он в составе преступной группы перечислил по мнимым договорам ранее похищенные 833,9 млн рублей, введя их в легальный оборот.
Станислав Неверов уже осужден за мошенничество и приговорен к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Обращено взыскание на его имущество стоимостью 10,7 млн рублей.
— Руководитель коммерческой организации обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Читы, — сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры России в ДФО.
Напомним, ранее в Хабаровске осужден соучастник Неверова — бизнесмен Роман Кимельфельд.