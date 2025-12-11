За отмыв 1,4 млрд рублей на стройке хабаровских школ будут судить директора «ВАНК»

— Руководитель коммерческой организации обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Читы, — сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры России в ДФО.