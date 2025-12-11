В Приморье четверо жителей села предстанут перед судом за похищение двух человек

По версии следствия, все произошло 31 августа 2025 года. Фигуранты, действуя из личной неприязни затащили двух мужчин в багажник автомобиля, после чего перевезли и незаконно удерживали в одном из гаражей. Все это время они угрожали своей жертвам физической расправой. Пленники смогли выйти на свободу лишь благодаря вмешательству местной жительницы, которая их освободила. По данным СК Приморского края, причиной стали насильственные действия — похищенные без повода избили жителей села.