В Приморье четверо жителей села предстанут перед судом за похищение двух человек

Следственное управление СКР по Приморскому краю завершило расследование громкого уголовного дела о похищении людей в селе Рудная Пристань. Четверо местных жителей обвиняются в том, что они лишили свободы двух человек, одного из которых являлся несовершеннолетний, и удерживали их с угрозами расправы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По версии следствия, все произошло 31 августа 2025 года. Фигуранты, действуя из личной неприязни затащили двух мужчин в багажник автомобиля, после чего перевезли и незаконно удерживали в одном из гаражей. Все это время они угрожали своей жертвам физической расправой. Пленники смогли выйти на свободу лишь благодаря вмешательству местной жительницы, которая их освободила. По данным СК Приморского края, причиной стали насильственные действия — похищенные без повода избили жителей села.
Уголовное дело уже направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. Обвиняемым предъявлены пункты статьи о похищении человека, отягощенные такими факторами, как совершение преступления группой лиц, в отношении несовершеннолетнего и с угрозой применения насилия.