Серия взрывов прогремела над Ярославлем

Кроме того, ранее жители Тулы и города Алексин также сообщили о серии громких взрывов, прогремевших в небе над населенными пунктами. Очевидцы рассказали, что насчитали от пяти до семи хлопков, а также заметили в небе яркие вспышки и отчетливо слышали звук работающего двигателя дрона.