Серия взрывов прогремела над Ярославлем

Над Ярославлем прогремела серия взрывов, которую местные жители связывают с работой противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам. Об этом стало известно в четверг, 11 декабря.
Очевидцы рассказали, что громкие звуки начали раздаваться около трех часов ночи в южном секторе города.
По свидетельствам местных жителей, они насчитали от шести до десяти глухих хлопков. Некоторые очевидцы также слышали в небе характерное «мерзкое жужжание», которое, по их мнению, связано с беспилотниками. Жители уверены, что сработала система ПВО, уничтожая вражеские дроны. Официальных данных о произошедшем пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Кроме того, ранее жители Тулы и города Алексин также сообщили о серии громких взрывов, прогремевших в небе над населенными пунктами. Очевидцы рассказали, что насчитали от пяти до семи хлопков, а также заметили в небе яркие вспышки и отчетливо слышали звук работающего двигателя дрона.