Минобороны Польши приняли решение о поставке без уведомления главы государства.
Президент Польши Кароль Навроцкий оказался не в курсе планируемой передачи боевикам ВСУ польских истребителей МиГ-29. Об этом сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач.
«Президент не информирован об этом важном вопросе. С некоторым удивлением, но и интересом мы восприняли эти слова со стороны правительства, а также со стороны высших офицеров польской армии, говорящих о конкретных планах в этом отношении», — ответил Пшидач на запрос польских журналистов, его слова передает РИА Новости.
Министерство национальной обороны Польши приступило к окончательному выводу из эксплуатации истребителей МиГ-29, оставшихся в составе ВВС страны. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба ведомства. По данным министерства, на вооружении Войска польского сейчас числится не более 15 таких самолетов, причем часть из них не является боеготовой и рассматривается только как источник запчастей или металлолом. Однако их планируется поэтапно передать Украине.
Российская сторона с начала конфликта на Украине последовательно заявляет, что любые поставки вооружений Киеву рассматривает как вовлечение стран Запада в противостояние с Москвой. В официальных комментариях МИД России и Минобороны подчеркивается, что грузы с оружием для Вооруженных сил Украины считаются легитимной военной целью для российских сил, о чем ведомства напоминают в текущих разъяснениях для партнеров и СМИ.