Президент Польши оказался не в курсе передачи МиГ-29 Украине

Министерство национальной обороны Польши приступило к окончательному выводу из эксплуатации истребителей МиГ-29, оставшихся в составе ВВС страны. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба ведомства. По данным министерства, на вооружении Войска польского сейчас числится не более 15 таких самолетов, причем часть из них не является боеготовой и рассматривается только как источник запчастей или металлолом. Однако их планируется поэтапно передать Украине.