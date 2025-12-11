Пять человек погибли при пожаре в якутском селе, среди жертв — дети

Ранее был обнаружен один погибший при тушении пожара на рынке в Санкт-Петербурге. Пожарным удалось сдержать распространение огня, локализовав его на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. В ведомстве сообщили, что пламя стремительно распространялось, и пожарные продолжают напряжённую борьбу с возгоранием. СК возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Напомним, мощный пожар вспыхнул на Правобережном рынке в Петербурге. На место происшествия срочно выехали подразделения МЧС, пожарные начали ликвидацию открытого горения. Также на данный момент известно об одном пострадавшем.