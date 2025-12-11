В одной из квартир многоэтажки в Магадане прогремел взрыв: во всем может быть виноват освежитель воздуха

Как узнал «КП-Хабаровск», в квартире на момент взрыва находились две женщины — 50 и 57 лет. Людям удалось вскрыть дверь. Вскоре после этого прибыли сотрудники МЧС и вошли в квартиру в противогазах. К тому моменту огонь распространился на 15 квадратных метров.