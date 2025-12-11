Ричмонд
В одной из квартир многоэтажки в Магадане прогремел взрыв: во всем может быть виноват освежитель воздуха

Два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в многоэтажке Магадана.

Источник: Комсомольская правда

В одном из домов в Магадане произошло ЧП. В квартире неожиданно прозвучал громкий хлопок. Причиной стала разгерметизация освежителей воздуха в ванной. Пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В материале утверждается, что разгерметизация могла произойти вследствие неосторожного курения или неисправности электрохозяйства. Отмечается, что инцидент случился на четвертом этаже в шестиэтажном доме.

«Обеспокоенные жильцы смогли открыть дверь квартиры, из задымленного помещения выбежала женщина. Она получила ожоги рук, пытаясь потушить огонь. Еще одну женщину спасли прибывшие огнеборцы. Обе пострадавшие госпитализированы», — сказано в сообщении.

Как узнал «КП-Хабаровск», в квартире на момент взрыва находились две женщины — 50 и 57 лет. Людям удалось вскрыть дверь. Вскоре после этого прибыли сотрудники МЧС и вошли в квартиру в противогазах. К тому моменту огонь распространился на 15 квадратных метров.