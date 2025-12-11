Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямале водитель сбил оленя на трассе

На Ямале 10 декабря в двух километрах от поселка Аксарка в Приуральском районе водитель сбил оленя на трассе. Автомобилист не стал покидать место происшествия и дождался приезда сотрудников ГАИ. Об этом информирует telegram-канал «Мы из Приуралья».

На дорогах Приуралья зафиксировано уже пять аварий с оленями за текущий год.

На Ямале 10 декабря в двух километрах от поселка Аксарка в Приуральском районе водитель сбил оленя на трассе. Автомобилист не стал покидать место происшествия и дождался приезда сотрудников ГАИ. Об этом информирует telegram-канал «Мы из Приуралья».

«Водитель сбил оленя в двух километрах от Аксарки. Автомобилист сам вызвал инспекторов и не покидал место происшествия», — сообщили в паблике.

Во время разбирательств было установлено, что животное не имеет владельца, а обстоятельства аварии не дают оснований для назначения наказания водителю. В этом году это уже пятая авария с участием оленей на дорогах района.