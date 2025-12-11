Художницу признали причастной к торговле крадеными останками человеческих тел

Федеральное расследование в США раскрыло схему незаконной торговли фрагментами человеческих тел.
Жительница Массачусетса признала, что в течение четырёх лет покупала и перевозила украденные останки, используя их для изготовления товаров в собственном магазине «Жуткие творения Кэт». Об этом сообщает People.
По данным прокуратуры, с 2018 по 2022 год женщина приобретала части тел, происхождение которых было ей известно. Останки были похищены сотрудником морга Гарвардской медицинской школы. Работник имел доступ к телам, предназначенным для научных исследований, и тайно извлекал отдельные фрагменты перед кремацией. Затем он вместе с супругой продавал похищенное через телефон и соцсети. В некоторых эпизодах покупательница лично перевозила приобретённые останки в соседний штат.
ФБР провело обыски в её магазине и по месту жительства. Агентам удалось обнаружить изделия, изготовленные с использованием человеческих фрагментов, а также документы, подтверждающие сделки. Следствие установило, что женщина покупала, в частности, две частично препарированные человеческие головы за 600 долларов.
В деле фигурирует несколько участников преступной схемы — продавцы, посредники и покупатели. Часть из них признала вину и получила сроки: от 15 до 18 месяцев тюрьмы. Другие ожидают приговора. В отдельном эпизоде упоминается сотрудница крематория из другого штата, которую приговорили к 15 годам лишения свободы за аналогичные действия.
Максимальная санкция по федеральному законодательству за перевозку краденых человеческих останков — до десяти лет лишения свободы, штраф и последующий надзор. Суд примет окончательное решение после изучения обстоятельств дела.
