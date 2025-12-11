Художницу признали причастной к торговле крадеными останками человеческих тел

По данным прокуратуры, с 2018 по 2022 год женщина приобретала части тел, происхождение которых было ей известно. Останки были похищены сотрудником морга Гарвардской медицинской школы. Работник имел доступ к телам, предназначенным для научных исследований, и тайно извлекал отдельные фрагменты перед кремацией. Затем он вместе с супругой продавал похищенное через телефон и соцсети. В некоторых эпизодах покупательница лично перевозила приобретённые останки в соседний штат.