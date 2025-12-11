Ричмонд
ВСУ атаковали Воронеж: что известно о повреждениях

В Воронеже после ликвидации воздушной цели повреждено несколько домов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские БПЛА попытались нанести удары по Воронежу. Атака БПЛА отражена вечером 10 декабря. В результате повреждения получили несколько жилых домов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его данным, повреждены несколько многоквартирных домов. Непосредственная угроза воздушной атаки в Воронеже, Бутурлиновском и Россошанском районах действовала до 01:47. При этом фактическая беспилотная опасность на территории региона сохраняется до сих пор, уведомил губернатор.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа», — проинформировал Александр Гусев.

По его сведениям, одному человеку с обострившимся хроническим заболеванием оказана помощь. Если говорить о повреждениях на земле, удар пришелся на остекление и фасады домов. В одном из них произошло обрушение лестничной клетки. Из здания эвакуировали 80 человек.

Александр Гусев добавил, что сотрудникам МЧС также удалось оперативно ликвидировать возгорание в административном здании города. При этом повреждения получила линия электропередач. Губернатор предупредил о перебоях в электроснабжении нескольких улиц Воронежа.

При ликвидации БПЛА также повреждены элементы сетей теплоснабжения. Как уточнил губернатор, в некоторых многоквартирных домах может наблюдаться снижение температуры теплоносителя.

Известно также об атаке украинских дронов на Калужскую область. Над регионом 10 декабря уничтожили восемь вражеских беспилотников. Дроны зафиксированы в районе Малоярославецкого и Боровского округов, а также на стыке границ Калужской и Брянской областей. Как итог, в Обнинске обломки БПЛА повредили крышу жилого дома.

Всего за вечер 10 декабря российские силы ПВО перехватили 37 дронов ВСУ. Беспилотники сбили над пятью областями РФ. Все дроны перехвачены в период с 20:00 до 23:00. Большая часть из них сбита над Брянской областью.

