Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителя лесовоза насмерть задавило брёвнами в Хабаровском крае

Большегруз опрокинулся на «лесовозной» дороге.

Источник: Хабаровский край сегодня

11 декабря в районе имени Лазо перевернулся лесовоз, водитель погиб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». ДТП произошло в утреннее время на 154 км федеральной автодороги А-375 «Хабаровск — Владивосток» на участке так называемой «лесовозной» дороги.

Большегруз сошел с дороги и перевернулся, водителя насмерть задавило бревнами. О происшествии в полицию сообщили очевидцы.

— На место выехали сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, ранее в Хабаровском районе автомобиль разорвало пополам, погиб водитель.