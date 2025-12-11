Водителя лесовоза насмерть задавило брёвнами в Хабаровском крае

11 декабря в районе имени Лазо перевернулся лесовоз, водитель погиб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». ДТП произошло в утреннее время на 154 км федеральной автодороги А-375 «Хабаровск — Владивосток» на участке так называемой «лесовозной» дороги.
Большегруз сошел с дороги и перевернулся, водителя насмерть задавило бревнами. О происшествии в полицию сообщили очевидцы.
— На место выехали сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Напомним, ранее в Хабаровском районе автомобиль разорвало пополам, погиб водитель.