Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Украинские войска два раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, заявило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Источник: © РИА Новости

«Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) … Одна вооруженная атака — на горловском направлении. Одна вооруженная атака — на красноармейском направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Отмечается, что всего было выпущено два боеприпаса.

По данным управления, поступили сведения о ранении гражданского лица.

В предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше