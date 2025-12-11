Украинские войска два раза за сутки обстреляли территорию ДНР

«Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) … Одна вооруженная атака — на горловском направлении. Одна вооруженная атака — на красноармейском направлении», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Отмечается, что всего было выпущено два боеприпаса.
По данным управления, поступили сведения о ранении гражданского лица.
В предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше