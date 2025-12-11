Последний крик: пропавших в тайге Усольцевых слышали местные жители

Спустя 2,5 месяца после пропажи в тайге Красноярского края семьи Усольцевых местные жители продолжают обсуждать связанные с их исчезновением странности. Подробности выяснил aif.ru.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали во время прогулки в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Спустя 2,5 месяца со дня пропажи не было найдено никаких следов.
За время поисков было выдвинуто множество версий о причинах их исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации СК, остается версия о несчастном случае.
Одна из странных деталей этого дела — крик Усольцевых, который слышала одна из местных жительниц Наталья.
Женщина призналась, что до сих пор этот странный оклик из леса звенит у нее в ушах. По словам Натальи, в день пропажи семьи Усольцевых, когда поиски еще не начались, она и ее подруга слышали странный шум из леса.
Местная жительница призналась, что крик не был похож на простое «ау» заблудившегося человека, он был похож на крик от страха. Однако женщина не исключила, что могла слышать птицу или косулю, хотя опыт и внутренние ощущения подсказали ей, что этот звук исходил именно от человека.
После этого, по словам Натальи, к ней приходили волонтеры, расспрашивали, что ей известно о семье.
Известно, что в день пропажи Усольцевых резко похолодало. Исследователь тайны гибели группы Дятлова Евгений Буянов рассказал aif.ru, что Усольцевы могли раздеться, считая, что одежда их только охлаждает.
Возможно, семья после этого быстро замерзла, именно поэтому крики из леса продлились недолго.
«Существует эффект парадоксального раздевания, когда на морозе людям кажется, что одежда их охлаждает, и они снимают ее с себя, чтобы как-то согреться. Но ситуация только усугубляется. Люди еще сильнее замерзают», — отметил Буянов, говоря о возможной причине пропажи Усольцевых.
Кроме этого, специалисты выделили еще несколько ситуаций, во время которых Усольцевы могли кричать от страха. За время их поисков озвучивались самые разные версии.
Например, семья могла встретиться с дикими животными. Уже после начала поисков в тех же краях, где пропали Усольцевы, волонтеры встречали медведей и волков.
Также они могли упасть в пещеру или получить травму. Спелеолог Юрий Долотов, комментируя в беседе с aif.ru эту версию, отметил, что современному человеку выжить в условиях дикой природы крайне сложно.
«В глубине пещеры огонь не разжечь, потому что дым убьет быстрее, чем что-нибудь другое. Поэтому нужно обитать где-то возле входа, а чуть дальше отойти — нужен источник света. Вода далеко не во всех пещерах присутствует, но зимой можно снег использовать. Поэтому разве что в пещеру можно приходить ночевать… “- сказал Долотов.
Кроме того, друг Сергея Усольцева — Валентин Дегтярев — озвучил версию о возможном убийстве семьи. Возможно, криком кто-то из Усольцевых пытался подать сигнал о помощи.
Ранее спасатели рассказали о риске схода лавин в двух районах Красноярского края, в регионе, где таинственно пропала семья Усольцевых.