В Новосибирске у курьера нашли более 6 кг наркотиков

Житель Новосибирска на протяжении нескольких лет работал курьером в подпольном наркомаркете. По указанию куратора он получал оптовые партии, потом относил их в квартиру, где фасовал на мелкие свертки, а затем на территории города делал тайники-закладки. А когда 39-летний мужчина вместе со знакомым отправился за очередной партией запрещенных веществ, его задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.