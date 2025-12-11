Ричмонд
В Новосибирске у курьера нашли более 6 кг наркотиков

Мужчина на протяжении нескольких лет работал курьером в подпольном наркомаркете.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новосибирска на протяжении нескольких лет работал курьером в подпольном наркомаркете. По указанию куратора он получал оптовые партии, потом относил их в квартиру, где фасовал на мелкие свертки, а затем на территории города делал тайники-закладки. А когда 39-летний мужчина вместе со знакомым отправился за очередной партией запрещенных веществ, его задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Подозреваемый обратился к знакомому с просьбой отвезти его в Тогучинский район. Там он направился в лесной массив, а через несколько минут вернулся с оптовой партией наркотиков и попросил знакомого поехать обратно, — уточнили в ведомстве.

Полицейские в тот момент уже знали о произошедшем, поэтому остановили автомобиль вместе с подозреваемым под предлогом проверки документов. При досмотре машины в багажнике нашли сверток с наркотиками. Также запрещенные вещества позднее обнаружили в квартире фигуранта.

— Всего из незаконного оборота изъято более 6 кг подконтрольных веществ, — добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранта отправили под стражу.