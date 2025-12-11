Мать инсценировала похищение собственной больной дочери, чтобы проучить её

По данным издания, девушка увлекалась творчеством певца Люка Брайана и имела серьёзные проблемы со здоровьем — задержку развития и эпилепсию. Отец отмечает, что по уровню мышления она соответствовала примерно 11-летнему ребёнку. В этот период неизвестные начали выдавать себя за певца и вступили с ней в переписку. Родители пытались ограничить доступ к технике, но девушка находила способы восстановить контакт.