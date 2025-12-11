Мать инсценировала похищение собственной больной дочери, чтобы проучить её

В штате Канзас (США) расследуют резонансный случай, в котором мать решила «проучить» 22-летнюю дочь с инвалидностью и в итоге стала фигуранткой уголовного дела. Как сообщает New York Post, попытка преподать урок закончилась обвинением в похищении человека.
По данным издания, девушка увлекалась творчеством певца Люка Брайана и имела серьёзные проблемы со здоровьем — задержку развития и эпилепсию. Отец отмечает, что по уровню мышления она соответствовала примерно 11-летнему ребёнку. В этот период неизвестные начали выдавать себя за певца и вступили с ней в переписку. Родители пытались ограничить доступ к технике, но девушка находила способы восстановить контакт.
Со временем семья решила, что за перепиской стоят злоумышленники, которые могут попытаться похитить девушку. Мать, действуя без ведома супруга, решила имитировать подобный сценарий, рассчитывая, что дочь перестанет доверять незнакомцам.
По версии следствия, знакомые женщины в лыжных масках ворвались в дом, вывезли девушку в поле и привязали к дереву, требуя деньги. Попытка побега была пресечена, а мать наблюдала за происходящим, готовясь выйти «в роли спасительницы». Однако план сорвался: дочери удалось вырваться и вызвать экстренные службы.
Полиция задержала всех участников инсценировки. Матери предъявили обвинение в похищении человека, её сообщники также арестованы. Женщина готовится к судебному разбирательству, которое должно установить степень её вины и мотивы случившегося.
Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.