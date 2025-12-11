Суд в Новосибирске отправил олимпийского чемпиона Перлова под домашний арест

«Суд удовлетворил наше с Перловым А. Б. ходатайство об изменении ему меры пресечения: Андрей Борисович освобождён из-под стражи и в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 3 месяца, то есть до 13 марта 2026 года», — говорится в сообщении.