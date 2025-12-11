Ричмонд
Суд в Новосибирске отправил олимпийского чемпиона Перлова под домашний арест

Спортсмен будет находиться под домашним арестом до 13 марта 2026 года.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске суд изменил меру пресечения олимпийскому чемпиону 1992 года по спортивной ходьбе Андрею Перлову, которого обвиняют в мошенничестве во время его работы в руководстве футбольного клуба «Новосибирск». Об этом сообщил его адвокат Геннадий Шишебаров в своём телеграм-канале.

«Суд удовлетворил наше с Перловым А. Б. ходатайство об изменении ему меры пресечения: Андрей Борисович освобождён из-под стражи и в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 3 месяца, то есть до 13 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Андрей Перлов проходит по делу, возбуждённому по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения). Следствие утверждает, что во время работы в «ФК “Новосибирск” он мог похитить средства, которые министерство физической культуры и спорта Новосибирской области выделило клубу из регионального бюджета. Деньги предназначались для финансирования футбольного клуба.