Москва недоступна: в челябинском аэропорту отложили и отменили несколько рейсов

В челябинском аэропорту 11 декабря отложены и отменены рейсы в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Челябинцам, которые собирались 11 декабря лететь в Москву, пришлось скорректировать свои планы.

Два авиарейса в столицу (в 6:05 и 12:30) отменены.

Как сообщили в авиакомпании, отмена полетов связана с ограничениями, которые минувшей ночью Росавиация ввела в московских аэропортах для обеспечения безопасности. Внуково, Домодедово и Шереметьево прервали работу на несколько часов.

Еще два рейса в челябинском аэропорту не отменены, но задерживаются. Вылет в Москву, назначенный на 5:30, перенесен на 11:05. А рейс в 6:30 отложили до 8:30.

Из Москвы в Челябинск самолеты также не могут улететь. Отменены рейсы, которые должны были прибыть в 5:05 и 11:35.

Самолет, который должен был приземлиться на Южном Урале в 4:00, ждут только к 10:35.