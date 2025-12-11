Москва недоступна: в челябинском аэропорту отложили и отменили несколько рейсов

Челябинцам, которые собирались 11 декабря лететь в Москву, пришлось скорректировать свои планы.
Два авиарейса в столицу (в 6:05 и 12:30) отменены.
Как сообщили в авиакомпании, отмена полетов связана с ограничениями, которые минувшей ночью Росавиация ввела в московских аэропортах для обеспечения безопасности. Внуково, Домодедово и Шереметьево прервали работу на несколько часов.
Еще два рейса в челябинском аэропорту не отменены, но задерживаются. Вылет в Москву, назначенный на 5:30, перенесен на 11:05. А рейс в 6:30 отложили до 8:30.
Из Москвы в Челябинск самолеты также не могут улететь. Отменены рейсы, которые должны были прибыть в 5:05 и 11:35.
Самолет, который должен был приземлиться на Южном Урале в 4:00, ждут только к 10:35.