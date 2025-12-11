Ушли в другую сторону: свидетели раскрыли, где нужно искать Усольцевых

«Если собака была подготовлена ходить по следу, то тогда она с легкостью могла бы вывести людей из леса. Немаловажным фактором является то, насколько человек понимает свою собаку, насколько собака слушается его, и насколько человек умеет считывать ее поведение. Зачастую собаки показывают, что они находятся на следу. Собака встала на след, пошла по нему, а человек не понимает этого — начинает отзывать ее, требует пойти в другую сторону, куда ему кажется верным пойти. Это тоже играет решающую роль», — отметил эксперт.