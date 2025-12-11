Ушли в другую сторону: свидетели раскрыли, где нужно искать Усольцевых

Пропавшие в тайге Красноярского края Усольцевы пошли в другую сторону от того места, где их изначально начали искать. Местные жители продолжают обсуждать несостыковки в деле. Aif.ru выяснил подробности.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали во время прогулки в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. Спустя 2,5 месяца со дня пропажи не было найдено никаких следов.
За время поисков было выдвинуто множество версий о причинах их исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации СК, остается версия о несчастном случае.
Местные жители рассказали, что последние люди, видевшие Усольцевых до исчезновения, — семья Корчагиных. Бабушка и дедушка из этой семьи рассказали, что Сергей, Ирина и Арина пошли не в сторону горы Буратинка, а совершенно в другом направлении.
Они же рассказали, что видели, как Усольцевы вышли из машины, которую позже нашли волонтеры и сотрудники СК. Сначала, по словам Корчагиных, из авто вышли Сергей и Ирина, затем они вытащили из машины Арину и собаку — корги Ладу.
По словам бабушки Лидии, Ирина была совсем легко одета — в шорты и футболку. При этом именно в этот день спустя несколько часов после ухода Усольцевых в сторону леса сильно похолодало.
Местные жители при этом утверждают, что волонтеры во время поисков проверили все направления, куда могла отправиться семья, в том числе, те, которые не связаны с Буратинкой.
Неравнодушные к поискам россияне обратили внимание на одну странную деталь. Даже если Усольцевы пошли в другом направлении, могла бы собака вывести семью обратно к машине? Эксперты в беседе с aif.ru усомнились в том, что корги могла помочь семье в экстренной ситуации.
«Собака точно не сможет ничем помочь в лесу. Вряд ли она поймает какую-то еду для людей, а вот ей самой, бедной, питаться чем-то надо, и придется решать вопрос с питанием не только для себя, но и для собаки! Поэтому идти в лес гулять с собакой — это нормально, а выживать — намного труднее», — отметил проживший 20 лет в алтайской тайге отшельник Оджан Наумкин.
Аналогичное мнение выразил кинолог Николай Козлов.
«Если собака была подготовлена ходить по следу, то тогда она с легкостью могла бы вывести людей из леса. Немаловажным фактором является то, насколько человек понимает свою собаку, насколько собака слушается его, и насколько человек умеет считывать ее поведение. Зачастую собаки показывают, что они находятся на следу. Собака встала на след, пошла по нему, а человек не понимает этого — начинает отзывать ее, требует пойти в другую сторону, куда ему кажется верным пойти. Это тоже играет решающую роль», — отметил эксперт.
Ранее нашедший альпинистку Наговицину оператор БПЛА назвал супердроны для поиска Усольцевых.