Суд вынес приговор адвокату из Балаганска за изнасилования и убийство 15-летней девочки

IrkutskMedia, 11 декабря. В марте 2007 года в небольшом поселке Балаганск Иркутской области была изнасилована и убита 15-летняя девочка. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Лишь в 2020 году следователи вышли на след убийцы — им оказался местный житель, являющийся на момент задержания адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов.
Душегуб ранее также являлся следователем прокуратуры. Он совершил это страшное преступление вместе с бывшим оперативным сотрудником, самостоятельно выезжал на место расправы, поскольку был единственным на тот момент следователем на весь Балаганский район.
Следственно-оперативная группа на протяжении трех месяцев устанавливала все обстоятельства данного преступления. Был установлен свидетель (он засекречен), который видел, как труп девочки скидывали в огород фигурант и его подельник. Убитая была подругой его дочери, и ранее он оказывал девочке неоднократные знаки внимания. На момент совершения преступления адвокату было 40 с небольшим — женатый мужчина с детьми.
Вину в совершенном преступлении он так и не признал. Скорее всего, это убийство было спланировано, потому что после преступления он внезапно собрался якобы на охоту и покинул поселок, попытавшись создать себе алиби.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, суд вынес приговор по резонансному делу. Мужчина признан виновным в совершении 30 эпизодов преступления по ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), двух эпизодов по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием).
Следователями СК при содействии сотрудников уголовного розыска и СОБР Росгвардии мужчина был задержан. По местам жительства и работы фигуранта дела проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Следователям удалось собрать доказательства причастности фигуранта к совершению ряда преступлений сексуального характера, которые были совершены им на территории п. Балаганск в 2007 году и в период с 2018 по 2020 годы.
При производстве предварительного расследования по уголовному делу проведено более 40 различных экспертиз, допрошено свыше 350 свидетелей. Объем уголовного дела составил 52 тома.
Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, на основании вердикта которых, суд вынес подсудимому обвинительный приговор, после чего в апреле 2024 года судебной коллекцией по уголовным делам апелляционного суда уголовное дело было передано на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства.
На основании собранных следователями доказательств суд признал фигуранта виновным и назначил 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.