Суд вынес приговор адвокату из Балаганска за изнасилования и убийство 15-летней девочки

Следователями СК при содействии сотрудников уголовного розыска и СОБР Росгвардии мужчина был задержан. По местам жительства и работы фигуранта дела проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Следователям удалось собрать доказательства причастности фигуранта к совершению ряда преступлений сексуального характера, которые были совершены им на территории п. Балаганск в 2007 году и в период с 2018 по 2020 годы.