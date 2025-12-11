Ричмонд
Пожар продолжают тушить в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ

Пламя практически погасили, сейчас проливают отдельные очаги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Улан-Удэ днем 10 декабря произошел страшный пожар в торговом центре «Баянгол». Его тушили всю ночь, к утру 11 декабря пламя практически погасили — сейчас специалисты проливают отдельные очаги. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС республики.

Есть пострадавшие. ГУ МЧС по Бурятии.

— На момент прибытия специалистов из окон пятиэтажного здания валил густой черный дым. Самостоятельно на свежий воздух эвакуировались 50 человек. За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения обратились пять человек, из них трое были госпитализированы и в дальнейшем направлены на амбулаторное лечение, еще двое от медицинской помощи отказались, — дополнили в пресс-службе ведомства.

Дознаватели устанавливают причины пожара. ГУ МЧС по Бурятии.

Во время тушения огня было проложено шесть магистральных линий, на месте происшествия работали 92 специалиста и 23 единицы техники, с воздуха за ситуацией следили с помощью беспилотников. Взять огонь под контроль было сложно из-за особенностей строения, размеров и из-за наличия горючих материалов в отделке здания. Всего пожар уничтожил более тысячи квадратов, сейчас дознаватели устанавливают все причины случившегося.

