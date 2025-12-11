Пожар продолжают тушить в торговом центре «Баянгол» в Улан-Удэ

— На момент прибытия специалистов из окон пятиэтажного здания валил густой черный дым. Самостоятельно на свежий воздух эвакуировались 50 человек. За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения обратились пять человек, из них трое были госпитализированы и в дальнейшем направлены на амбулаторное лечение, еще двое от медицинской помощи отказались, — дополнили в пресс-службе ведомства.