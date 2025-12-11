Около шести взрывов прогремело над Великим Новгородом

В Великом Новгороде было зафиксировано как минимум шесть мощных взрывов, после которых в черте города начался пожар. Об этом стало известно в четверг, 11 декабря.
Местные жители сообщили, что громкие хлопки прозвучали около 5:30 утра.
По информации очевидцев, сразу после серии взрывов в одном из районов города очевидцы заметили очаг возгорания. Официальные данные о пострадавших и масштабах разрушений пока отсутствуют, передает Telegram-канал Shot.
До этого серия взрывов также прогремела над Ярославлем. По свидетельствам местных жителей, они насчитали от шести до десяти глухих хлопков. Некоторые очевидцы также слышали в небе характерное «мерзкое жужжание», которое, по их мнению, связано с беспилотниками.