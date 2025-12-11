Птицы помогут найти: последние новости о поисках семьи Усольцевых

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — загадочно исчезла во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье Красноярского края 28 сентября. Прошло уже два с половиной месяца, но никаких следов не найдено.
Поисковая операция породила множество версий: от нападения диких зверей и побега в другую страну до несчастного случая, который СК России считает официальной причиной исчезновения.
Представитель Профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель» Александр Якимов сообщил aif.ru, что «за два месяца в Партизанском районе заявок к ним на поиск туристов или о том, что кому-то нужна помощь из-за травмы, не поступало».
Орнитологи советуют присмотреться к птицам, которые кружат над тайгой. Возможно, они видят больше…
Местная жительница рассказала о жутком крике в тайге.
Местная жительница Наталья, которая, возможно, слышала крик пропавшей семьи, рассказала aif.ru подробности поисков. Она узнала о трагедии только спустя два дня после того, как услышала странный звук.
«У меня этот крик до сих пор в ушах стоит. Конечно, может это птичка кричала, или косуля, хотя последняя так не кричит. Но я не раз этот оклик слышала. Как когда кто-то далеко-далеко в лесу кричит. И подруга тоже слышала. Оклик был похож на такой, как когда в лесу кто-то теряется, то есть не “ау” кричали, в просто как-будто кто-то от испуга кричит. Он до сих пор у меня в ушах… Хотя третий месяц пошел. Я тогда только спустя два дня узнала, что там семья пропала», — отметила женщина.
После этого к Наталье приходили волонтёры, чтобы расспросить о семье.
Мороз в Красноярском крае усиливается.
Поисковая операция в Красноярском крае проходит в экстремальных условиях. Как сообщили в ПАСФ Красноярского края «Спасатель», скоро мороз пойдёт на спад, но на данный момент погода остаётся крайне суровой. Синоптики обещают, что 10 декабря в центральных районах края сохранится морозная погода, температура воздуха местами −30…-32.
В связи с аномально низкими температурами спасатели обратились к жителям с рядом настоятельных рекомендаций.
«Автолюбителям при аномально низких температурах рекомендуем отказаться от дальних поездок. Жителям края без особой необходимости не рекомендуем выходить на улицу и не выпускать детей одних», — говорится в рекомендации.
Ранее также сообщалось, что в регионе, где исчезли Усольцевы, сохраняется риск схода лавин. Однако, горные районы находятся далеко от мест поисков пропавшей семьи.
Тепловизоры не дали результата.
Во время поисков семьи Усольцевых использовались современные технологии, включая дроны с тепловизорами — приборами, которые регистрируют и преобразуют в изображение тепловое излучение объектов, помогая обнаружить человека или животное.
Оператор БПЛА под ником Maga, который ранее помог найти альпинистку Наталью Наговицину на пике Победы, рассказал aif.ru, что дроны с тепловизором — это эффективный инструмент для поиска.
«Есть современные дроны с тепловизором, они могли бы помочь в поисках», — отметил эксперт в комментарии aif.ru.
Однако он подчеркнул, что его самого отделяет от красноярской тайги около 2000 км, и выразил уверенность, что там уже есть более эффективные средства поиска, чем его «поделки».
Примечательно, что, как известно, такие дроны уже задействовали в поисках Усольцевых, но, к сожалению, это не принесло результатов.
Хищные птицы не помогут в поисках до весны.
Орнитолог Евгений Коблик в беседе с aif.ru прокомментировал возможность использования хищных птиц для наведения на след пропавшей семьи.
В теории падальщики, такие как беркут или ворон, могут указать на местонахождение тел. Однако из-за погодных условий этот метод в настоящее время нереализуем.
На вопрос о том, могут ли хищные птицы навести на след, орнитолог ответил:
«Если там летальный случай, то тела замерзли и покрыты снегом. Доступны они будут только весной, когда оттают. Тогда можно будет по поведению хищных птиц отследить это дело. Сейчас это почти нереально».
По его словам, сейчас, когда всё покрыто снегом, ни орлы, ни вороны не обладают способностью разрыть его. Более того, если Усольцевы погибли в начале октября, как предполагается, до выпадения снега, то тело птицы уже не успели бы склевать, поскольку поиски не дали результата.
Коблик назвал птиц, которые могут обратить внимание на тела погибших людей. Зимой — беркут и ворон. Весной разные хищные птицы, включая конюков и горшинов.
Таким образом, поиски могут возобновиться с новой силой только с наступлением весны, когда таяние снега позволит использовать естественные индикаторы и откроет для осмотра ранее недоступные участки тайги.