Птицы помогут найти: последние новости о поисках семьи Усольцевых

«У меня этот крик до сих пор в ушах стоит. Конечно, может это птичка кричала, или косуля, хотя последняя так не кричит. Но я не раз этот оклик слышала. Как когда кто-то далеко-далеко в лесу кричит. И подруга тоже слышала. Оклик был похож на такой, как когда в лесу кто-то теряется, то есть не “ау” кричали, в просто как-будто кто-то от испуга кричит. Он до сих пор у меня в ушах… Хотя третий месяц пошел. Я тогда только спустя два дня узнала, что там семья пропала», — отметила женщина.