Женщина из Хабаровского края потеряла 700 тысяч рублей из-за мошенников

«Он уверял, что если она оформит такой кредит, мошенники не смогут оформить займы на ее имя. Поверив ему, женщина подала заявку на кредит через онлайн-приложение банка и после одобрения перевела деньги на указанные счета», — рассказали в ОМВД России по Ванинскому району.