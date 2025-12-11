Женщина из Хабаровского края потеряла 700 тысяч рублей из-за мошенников

В Ванинском районе полицейские начали расследование по факту мошенничества, жертвой которого стала 42-летняя местная жительница. Женщине позвонил неизвестный, который представился оператором сотовой связи. Он рассказал, что срок действия ее сим-карты истек. Для подтверждения личности она должна была сообщить код, который пришел в смс-сообщении. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
После этого женщине позвонил якобы специалист сервисного центра «Госуслуг» и сообщил, что для защиты от мошенников ей нужно оформить кредит 700 тысяч рублей.
«Он уверял, что если она оформит такой кредит, мошенники не смогут оформить займы на ее имя. Поверив ему, женщина подала заявку на кредит через онлайн-приложение банка и после одобрения перевела деньги на указанные счета», — рассказали в ОМВД России по Ванинскому району.
Как только переводы были завершены, связь с мошенником была прервана. Полиция открыла уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас идет поиск преступников.
Полицейские предупреждают: не совершайте финансовые операции по указанию незнакомцев и никогда не сообщайте пароли или коды, полученные в смс-сообщениях. В случае подозрительных звонков незамедлительно сообщайте в полицию.