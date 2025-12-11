В Иркутской области задержали подозреваемого в поджоге по указке мошенников

«В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в результате возгорания трансформаторной подстанции в микрорайоне Юбилейный обесточены 17 многоквартирных домов и 2 социально значимых объекта… Спустя несколько часов подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Выяснилось, что 22-летний местный житель совершил поджог по указанию телефонных мошенников», — написала Волк в Telegram-канале.