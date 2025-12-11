В Иркутской области задержали подозреваемого в поджоге по указке мошенников

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Житель Иркутской области задержан по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции по указанию телефонных мошенников, без света осталось 17 домов и два социально значимых объекта, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в результате возгорания трансформаторной подстанции в микрорайоне Юбилейный обесточены 17 многоквартирных домов и 2 социально значимых объекта… Спустя несколько часов подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Выяснилось, что 22-летний местный житель совершил поджог по указанию телефонных мошенников», — написала Волк в Telegram-канале.
Представитель МВД отметила, что свои противоправные действия молодой человек снимал на видео.
Следователями ГСУ ГУМВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ. Ее максимальная санкция — лишение свободы на срок до 20 лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.