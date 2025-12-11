За год в Новосибирске сгорело 175 машин

С начала года в Новосибирске зафиксировано 175 пожаров на транспортных средствах, что на 25 случаев больше, чем в предыдущем году. Инциденты происходили из-за неисправностей или неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
— Каждый второй пожар в автомобиле происходит из-за технических неисправностей: проблем с электропроводкой, утечек топлива или масла, а также из-за легковоспламеняющихся предметов под капотом. Еще 14% возгораний случаются из-за курения в салоне, а 20% — это умышленные поджоги, — дополнили в пресс-службе.
Специалисты департамента напоминают, что исправный и качественный автомобильный огнетушитель является ключевым фактором для оперативного тушения возгорания, снижения материального ущерба и обеспечения безопасности жизни, а также, что компактные и бюджетные модели обладают ограниченной эффективностью и повышенным риском неисправности в экстренной ситуации.