За год в Новосибирске сгорело 175 машин

С начала года в Новосибирске зафиксировано 175 пожаров на транспортных средствах, что на 25 случаев больше, чем в предыдущем году. Инциденты происходили из-за неисправностей или неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.