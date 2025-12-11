Минусинка решила «разыграть» подругу и стала фигуранткой уголовного дела

По данным полиции Красноярского края, 20-летняя жительница Минусинска позвонила в полицию сказала, что в квартире её знакомой находятся опасные предметы.
На место сразу послали оперативную группу. Силовики проверили квартиру, но ничего опасного там не нашли.
Оказалось, звонившая девушка раньше была судима. Она объяснила, что хотела просто пошутить над знакомой, но не знала, что та уже не живёт в этой квартире. Но шутка вышла неудачной — вместо этого к минусинке пришли полицейские.
Из-за лжесообщения дознаватели завели на неё уголовное дело по статье 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За это можно получить до трёх лет ограничения свободы. Девушке запретили уезжать из города и поручили вести себя хорошо.