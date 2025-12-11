Жителя Камчатки будут судить за кражу Деда Мороза

По данным следствия, подозреваемый отключил питание декоративной фигуры, стравил из неё воздух и загрузил в автомобиль знакомого, сообщив тому, что игрушка якобы куплена. На допросе он признался, что был сильно пьян, однако заявил, что поступил бы так же и в трезвом виде — настолько ему хотелось иметь у себя дома такого же Деда Мороза.