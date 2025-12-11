Жителя Камчатки будут судить за кражу Деда Мороза

В Камчатском крае возбудили уголовное дело против местного жителя, похитившего из магазина надувную фигуру Деда Мороза. Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина объяснил свой поступок желанием создать себе праздничную атмосферу перед Новым годом.
По данным следствия, подозреваемый отключил питание декоративной фигуры, стравил из неё воздух и загрузил в автомобиль знакомого, сообщив тому, что игрушка якобы куплена. На допросе он признался, что был сильно пьян, однако заявил, что поступил бы так же и в трезвом виде — настолько ему хотелось иметь у себя дома такого же Деда Мороза.
Прокуратура региона признала законным возбуждение уголовного дела по статье о краже — ч. 1 ст. 158 УК РФ. Сейчас мужчине предстоит отвечать за содеянное в рамках уголовного производства.
Ранее сообщалось, что с приближением Нового года мошенники начали активно внедрять тематические схемы обмана, пользуясь доверием россиян к праздничным символам — Деду Морозу и Снегурочке.