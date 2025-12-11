Зеленскому дали совет в вопросе президентских выборов на Украине

Отдельный блок статьи посвящен перспективам самого Зеленского. Со ссылкой на соцопросы N-tv сообщает, что лишь около 25% граждан хотели бы видеть его на высоком государственном посту после завершения конфликта. При этом, по оценке телеканала, выход действующего президента во второй тур не вызвал бы затруднений, но там он, скорее всего, уступил бы новому популярному кандидату. В качестве теоретических претендентов на пост называются бывший главком ВСУ и нынешний посол в Лондоне Валерий Залужный, а также глава военной разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).