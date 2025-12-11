Делом о миллиардах, похищенных в Хабаровском крае, займётся суд в Чите

В Хабаровском крае прокуратура держит на контроле уголовное дело против руководителя коммерческой организации Станислава Неверова, — сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в период с сентября 2022 по май 2024 года Неверов в рамках концессионных соглашений на строительство 11 соцобъектов — шести школ, четырех детских садов и участка газификации — похитил 558,1 млн рублей. Позже 833,9 млн рублей он перечислил по фиктивным договорам на счета подконтрольных компаний, легализовав средства под видом прибыли.
Ранее Неверов был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 3,5 годам колонии. Для возмещения ущерба обращено взыскание на имущество стоимостью 10,7 млн рублей.