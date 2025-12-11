Делом о миллиардах, похищенных в Хабаровском крае, займётся суд в Чите

По версии следствия, в период с сентября 2022 по май 2024 года Неверов в рамках концессионных соглашений на строительство 11 соцобъектов — шести школ, четырех детских садов и участка газификации — похитил 558,1 млн рублей. Позже 833,9 млн рублей он перечислил по фиктивным договорам на счета подконтрольных компаний, легализовав средства под видом прибыли.