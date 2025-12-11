В Хабаровском крае вынесен приговор по делу о контрабанде 3 тонн чёрной икры

Группа возникла в 2024 году. С августа по октябрь ее участники незаконно купили в Ульчском районе более 3 тонн осетровой икры на 40,3 млн рублей. Ее хранили на производственной базе в Комсомольске-на-Амуре в контейнерах. В конце октября мешки с контейнерами в прицепе грузовика перевезли к дороге «Хабаровск — Находка», чтобы доставить в Москву и Московскую область на продажу. Участники преступной группы были задержаны, по материалам УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело.