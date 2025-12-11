В Хабаровском крае вынесен приговор по делу о контрабанде 3 тонн чёрной икры

В Хабаровском крае осужден 44-летний организатор преступной группы за оборот более 3 тонн черной икры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Группа возникла в 2024 году. С августа по октябрь ее участники незаконно купили в Ульчском районе более 3 тонн осетровой икры на 40,3 млн рублей. Ее хранили на производственной базе в Комсомольске-на-Амуре в контейнерах. В конце октября мешки с контейнерами в прицепе грузовика перевезли к дороге «Хабаровск — Находка», чтобы доставить в Москву и Московскую область на продажу. Участники преступной группы были задержаны, по материалам УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело.
— Организатор преступной деятельности признан судом виновным в незаконных приобретении, хранении и перевозке производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Он активно способствовал расследованию, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в связи с чем ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в сумме 500 тысяч рублей, — сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Уголовные дела соучастников рассматриваются судом.
