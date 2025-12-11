Скончался один из создателей ядерного щита России академик Радий Илькаев

На 87-м году жизни скончался один из создателей ядерного щита России, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра академик Радий Илькаев. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил глава города Сарова Алексей Сафонов.
Сафонов назвал смерть ученого невосполнимой утратой для страны, российской науки и ядерного центра. Илькаев в течение 12 лет возглавлял РФЯЦ-ВНИИЭФ, а затем восемь лет был его научным руководителем. Под его руководством была разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6».
— Его интеллект и воля укрепляли оборонный щит страны. Его энергия и мудрость помогали развиваться нашему городу. Это невосполнимая утрата для страны, российской науки, для нашего Ядерного центра и всех саровчан, — написал Сафонов в своем Telegram-канале.
Академик был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и автором фундаментальных работ в области ядерной физики. Глава Сарова выразил соболезнования родным и коллегам ученого.