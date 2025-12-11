Скончался один из создателей ядерного щита России академик Радий Илькаев

Сафонов назвал смерть ученого невосполнимой утратой для страны, российской науки и ядерного центра. Илькаев в течение 12 лет возглавлял РФЯЦ-ВНИИЭФ, а затем восемь лет был его научным руководителем. Под его руководством была разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6».