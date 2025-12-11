Ричмонд
Орнитолог Коблик указал на признак, по которому могли найти Усольцевых

Орнитолог Коблик рассказал, как Усольцевых могли найти еще в октябре, если с семьей произошел несчастный случай.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик рассказал aif.ru, как могли найти Усольцевых в ходе развернувшихся в красноярской тайге в октябре поисков, если следовать версии, что с семьей произошел несчастный случай, в результате которого они погибли.

«Могли вычислить по поведению хищных птиц, когда снег еще не лег. Но время уже упущено, не нашли же в начале октября… Думаю, что зимой не найдут, это почти исключено. Только в марте, апреле, когда все начнет оттаивать, тогда могут обнаружить», — сказал Коблик.

Орнитолог констатировал, что при таянии снега хищные птицы обязательно обратят внимание на останки.

Исчезновение семьи Усольцевых стало одной из главных загадок этого года. Сергей, Ирина и маленькая Арина 28 сентября отправились к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Больше никто их не видел. Волонтеры и поисковики, исследовавшие территорию, где могли проходить Усольцевы, не нашли никаких следов.

Ранее исследователь тайны гибели группы Дятлова Евгений Буянов заявил, что Усольцевы, скорее всего, заблудились и замёрзли. Он также допустил, кого семья могла встретить в тайге перед своим исчезновением.

Версии нечастного случая придерживаются и в Следственном комитете.