В Уфе прокуратура заинтересовалась застрявшими в лифте подростками

Прокуратура Башкирии организовала проверку после появления информации о происшествии с лифтом в Уфе. В ходе мониторинга СМИ сотрудниками ведомства была обнаружена публикация о том, что 11 декабря двое подростков оказались заблокированы в кабине лифта в одном из жилых домов на улице Ахметова из-за его технической неисправности.
В рамках надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры намерены детально выяснить все обстоятельства и причины данного инцидента. Особое внимание будет уделено проверке соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Также прокуратура оценит действия должностных лиц, которые обязаны обеспечивать безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание лифтового оборудования в многоквартирных домах.
Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, прокурорские работники применят предусмотренные законом меры реагирования.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.