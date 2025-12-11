В Уфе прокуратура заинтересовалась застрявшими в лифте подростками

Прокуратура Башкирии организовала проверку после появления информации о происшествии с лифтом в Уфе. В ходе мониторинга СМИ сотрудниками ведомства была обнаружена публикация о том, что 11 декабря двое подростков оказались заблокированы в кабине лифта в одном из жилых домов на улице Ахметова из-за его технической неисправности.