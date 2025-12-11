Ричмонд
В Уфе прокуратура заинтересовалась застрявшими в лифте подростками

Прокуратура начала проверку по факту застревания подростков в лифте в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии организовала проверку после появления информации о происшествии с лифтом в Уфе. В ходе мониторинга СМИ сотрудниками ведомства была обнаружена публикация о том, что 11 декабря двое подростков оказались заблокированы в кабине лифта в одном из жилых домов на улице Ахметова из-за его технической неисправности.

В рамках надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры намерены детально выяснить все обстоятельства и причины данного инцидента. Особое внимание будет уделено проверке соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Также прокуратура оценит действия должностных лиц, которые обязаны обеспечивать безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание лифтового оборудования в многоквартирных домах.

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, прокурорские работники применят предусмотренные законом меры реагирования.

