В Екатеринбурге из-за аварии без отопления остались дома, школа и детсад

В Екатеринбурге в ночь на 11 декабря случилась авария на тепловой сети. Из-за повреждения отопление отключилось в семи многоквартирных домах, где проживают 1491 человек, в том числе 372 ребенка. Также без тепла остались детский сад и школа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.