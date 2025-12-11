Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге из-за аварии без отопления остались дома, школа и детсад

Авария на теплосети в Екатеринбурге оставила без отопления полторы тысячи человек.

Источник: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 11 декабря случилась авария на тепловой сети. Из-за повреждения отопление отключилось в семи многоквартирных домах, где проживают 1491 человек, в том числе 372 ребенка. Также без тепла остались детский сад и школа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия оперативно прибыла ремонтная бригада АО «ЕТК» — 13 специалистов с необходимой техникой.

— Горячая вода в квартиры продолжает поступать благодаря работе обратного трубопровода. Это позволило избежать резкого падения температуры в жилых помещениях в ночные часы, — уточнили спасатели.

К утру температура в квартирах могла снизиться до +18°С, однако это не потребовало отмены занятий в школе и детском саду. Учреждения работают в обычном режиме, все ответственные службы оповещены о ситуации.

В настоящее время аварийные работы продолжаются.