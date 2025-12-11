В Екатеринбурге из-за аварии без отопления остались дома, школа и детсад

В Екатеринбурге в ночь на 11 декабря случилась авария на тепловой сети. Из-за повреждения отопление отключилось в семи многоквартирных домах, где проживают 1491 человек, в том числе 372 ребенка. Также без тепла остались детский сад и школа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
На место происшествия оперативно прибыла ремонтная бригада АО «ЕТК» — 13 специалистов с необходимой техникой.
— Горячая вода в квартиры продолжает поступать благодаря работе обратного трубопровода. Это позволило избежать резкого падения температуры в жилых помещениях в ночные часы, — уточнили спасатели.
К утру температура в квартирах могла снизиться до +18°С, однако это не потребовало отмены занятий в школе и детском саду. Учреждения работают в обычном режиме, все ответственные службы оповещены о ситуации.
В настоящее время аварийные работы продолжаются.