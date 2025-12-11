Опасный тур: что скрывает россиянка Лучкина после пропажи с сыном в Турции

Жительница Москвы Дарья Лучкина, бесследно пропавшая с 10-летним сыном, была задержана в Турции в считанных километрах от сирийской границы. Частный детектив Оганес Бабаджанян, комментируя этот случай, высказал тревожные предположения. Он допустил, что женщина могла попасть под воздействие запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. История, похожая на сценарий триллера, обернулась возвращением домой, но эксперты предупреждают: для самой Лучкиной проблемы, возможно, только начинаются.
Исчезновение было тщательно спланировано.
Дарья Лучкина, 32-летняя мама сына Максима, жила в Москве с родителями. Родные описывают ее как человека, всегда знавшего, что дома ее поддержат. Однако незадолго до рокового отъезда ее поведение резко изменилось. Она стала апатичной и безучастной.
Вечером 17 октября Дарья сообщила родителям, что едет с сыном на корпоратив. Больше ее никто не видел. Мать, Ольга Логинова, на следующий день забила тревогу и написала заявление в полицию. Следствие быстро выяснило: никакого корпоратива не было. Лучкина заранее, еще за месяц, забронировала билеты до Стамбула, оформила загранпаспорта на себя и ребенка, а в день отъезда просто села в самолет. В московской квартире она оставила все свои гаджеты и телефоны, включая планшет сына. Прибыв в Стамбул, женщина с ребенком села в ожидавший их частный автомобиль и бесследно исчезла.
Комментируя эти факты, частный детектив Оганес Бабаджанян отметил, что Лучкина, вероятно, знала, куда и к кому едет. Это не было спонтанным побегом. Ее действия говорят о четком плане и, возможно, о наличии конкретной цели.
На границе с Сирией их задержали по случайности.
Почти полтора месяца о судьбе москвички и ее ребенка ничего не было известно. Прорыв произошел лишь в конце ноября. Дарью и Максима задержали турецкие власти в районе города Адана — всего в нескольких десятках километров от границы с Сирией. Формальной причиной задержания стала попытка пересечь границу по просроченным документам.
Относительно причин, по которым Лучкина оказалась в этом опасном районе, Бабаджанян высказался так: «Вариантов, что с ней могло произойти, как все может быть, миллиард. Если буквально отвечать на вопрос, то да — она могла попасть под воздействие ИГИЛ*. То есть она, соответственно, под чьим-то кураторством с одного региона перемещалась в другой. Не переместилась, назовем это так».
Эта цитата прямо указывает на версию контролируемого перемещения в зону влияния террористов.
Возвращение домой может быть не концом истории.
В начале декабря Лучкиных депортировали в Россию. Родственники сообщают, что физически с Дарьей и ребенком все в порядке. Однако детектив Бабаджанян предостерегает от восприятия этого как счастливого конца. Он считает, что для самой женщины такое развитие событий может иметь нехорошие последствия.
«Для женщины, возможно, это абсолютно не счастливый случай, стечение обстоятельств, которое конкретно данному лицу не играет на руку. И у нее могут быть еще больше проблем, чем положительных аспектов. Может быть, она финансирование получала и, если не доехала куда-то, соответственно, уже кому-то должна, и под эту волну ее будут “грузить” дальше. То есть не факт, что это положительный аспект, как всем видится», — сказал Бабаджанян.
Это заявление раскрывает потенциальные риски: долги перед сомнительными «спонсорами», давление и возможные угрозы, которые могут последовать за невыполнением некоего плана.
Сама Дарья Лучкина хранит молчание.
Несмотря на радость родных, ключевая загадка так и не разгадана. Сама Дарья избегает разговоров о произошедшем. Она лишь скупо пояснила, что «хотела отдохнуть и уехать подальше от проблем», однако столкнулась с потерей документов. Эти объяснения резко контрастируют с маршрутом, версиями экспертов и логикой событий. Семья посещала Следственный комитет для дачи пояснений.
Аналитики проводят параллели с громким делом студентки Варвары Карауловой, которую также вербовали через интернет для поездки в Сирию. Комментарии частного детектива Бабаджаняна добавляют этой истории мрачный, тревожный оттенок. Они указывают не только на возможное воздействие террористической идеологии, но и на практические, опасные последствия такого «путешествия» для самой женщины, даже после возвращения. Остается ждать, раскроет ли когда-нибудь Дарья Лучкина истинные мотивы своего опасного пути к сирийской границе.
*Запрещенная в России террористическая организация.