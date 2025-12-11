Опасный тур: что скрывает россиянка Лучкина после пропажи с сыном в Турции

Вечером 17 октября Дарья сообщила родителям, что едет с сыном на корпоратив. Больше ее никто не видел. Мать, Ольга Логинова, на следующий день забила тревогу и написала заявление в полицию. Следствие быстро выяснило: никакого корпоратива не было. Лучкина заранее, еще за месяц, забронировала билеты до Стамбула, оформила загранпаспорта на себя и ребенка, а в день отъезда просто села в самолет. В московской квартире она оставила все свои гаджеты и телефоны, включая планшет сына. Прибыв в Стамбул, женщина с ребенком села в ожидавший их частный автомобиль и бесследно исчезла.