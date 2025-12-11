Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова: Киев не принимает обратно граждан, спасенных РФ в Сумской области

Украинские власти отказываются принимать шестерых своих граждан, которых ранее по их просьбе эвакуировали из зоны боевых действий в Сумской области, однако сейчас они хотят вернуться к своим семьям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Украина не забирает своих граждан, заявила Москалькова.

Украинские власти отказываются принимать шестерых своих граждан, которых ранее по их просьбе эвакуировали из зоны боевых действий в Сумской области, однако сейчас они хотят вернуться к своим семьям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы не препятствуем этому. Наши власти очень чутко относятся к гуманитарной теме и никаких препятствий не чинят, но на сегодняшний день украинская сторона их не принимает. Она не забирает своих граждан, которые хотели бы оказаться дома со своими родными и близкими», — заявила Москалькова. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее Москалькова сообщала, что в Курске находятся несколько граждан Украины, спасенных российскими военнослужащими из зоны боевых действий, которые хотели бы вернуться домой, и российская сторона обратилась к Киеву с просьбой их забрать. Тогда же омбудсмен отмечала, что на фоне этой ситуации Украина удерживает в Сумской области 12 жителей Курской области, по которым продолжается диалог о возвращении.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше