Капля в море: с начала года в Узбекистане за взятки осудили 184 человека

По закону, получение взятки в Узбекистане карается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин (БРВ), ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет. За крупную взятку грозит уже от пяти до десяти лет лишения свободы, а за особо крупную — от десяти до пятнадцати лет.