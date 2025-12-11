Капля в море: с начала года в Узбекистане за взятки осудили 184 человека

За 11 месяцев этого года по соответствующей статье были осуждены 184 человека: 114 получили реальные сроки лишения свободы, а ещё 70 отделались более мягкими мерами — штрафами, исправительными работами, ограничением свободы или условными приговорами.
Для сравнения: в прошлом году показатели были примерно на том же уровне. Тогда по этой статье были осуждены 196 человек, из которых 135 отправились за решётку, а 61 получили не тюремные наказания.
По закону, получение взятки в Узбекистане карается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин (БРВ), ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет. За крупную взятку грозит уже от пяти до десяти лет лишения свободы, а за особо крупную — от десяти до пятнадцати лет.
Однако, как бы внушительно ни выглядели эти цифры, на практике — это, конечно, капля в море. Здесь важно понимать, что реальное число коррупционеров значительно выше. Просто многие из них оказываются «хитрее»: они стараются проходить по экономическим статьям. По ним можно получить более мягкие наказания и даже вовсе избежать тюремного заключения, если полностью погасить причинённый государству ущерб.
Показательный пример — дело бывшего главы «Тошшахартрансхизмат» Анвара Джураева. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы за хищение государственных средств, но после возмещения ущерба Джураев уже через четыре месяца оказался на свободе, получив вместо тюремного срока ограничение свободы на 4 года и 6 месяцев.
Таким образом, несмотря на грозные формулировки в законодательстве, реальное наказание за коррупцию получают далеко не все. В системе есть свои «выходы» для изобретательных фигурантов, что, к сожалению, не способствует снижению коррупции в стране.