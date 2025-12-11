Добыча, IT и финансы стали самыми высокооплачиваемыми сферами труда в Башкирии

Традиционно самыми высокими доходами могут похвастаться работники сферы добычи полезных ископаемых. Их средняя зарплата превышает 107 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга занимает отрасль информации и связи с доходом почти в 99 тысяч рублей. Третье место оказалось у финансового и страхового сектора, где средний заработок приближается к 98 тысячам рублей.