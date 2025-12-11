Добыча, IT и финансы стали самыми высокооплачиваемыми сферами труда в Башкирии

Средний уровень заработной платы в Башкирии продолжает расти. За первые три квартала 2025 года он составил 72 153 рубля в месяц, что на 11,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Башстат.
Традиционно самыми высокими доходами могут похвастаться работники сферы добычи полезных ископаемых. Их средняя зарплата превышает 107 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга занимает отрасль информации и связи с доходом почти в 99 тысяч рублей. Третье место оказалось у финансового и страхового сектора, где средний заработок приближается к 98 тысячам рублей.
По данным статистиков, обрабатывающая промышленность демонстрирует средний доход на уровне 84 328 рублей. При этом внутри отрасли выделяется производство кокса и нефтепродуктов, где платят более 123 тысяч рублей в месяц.
Наименьший уровень оплаты труда сохраняется в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания. Здесь средняя зарплата работников ненамного превышает 42,7 тысячи рублей.
За год наиболее существенный рост заработков — более чем на 20% — показала сельскохозяйственная отрасль. Сейчас средний доход в агросекторе составляет 54 531 рубль.
