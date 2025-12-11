Экс-адвоката из Иркутской области осудили за убийство и изнасилования

Суд вынес окончательный приговор бывшему адвокату из Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР, его признали виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве несовершеннолетней девушки.
— Преступление было совершено в марте 2007 года в Балаганске. Подсудимый, являвшийся на тот момент адвокатом, совместно с другими лицами изнасиловал и убил 15-летнюю девочку. Раскрыть это дело удалось лишь спустя 13 лет, в 2020 году, в рамках работы с нераскрытыми преступлениями прошлых лет, — говорится в сообщении ведомства.
Во время расследования выяснилось, что мужчина также причастен к 30 случаям получения сексуальных услуг от несовершеннолетних и еще к двум эпизодам изнасилования. Эти преступления были совершены им в 2007 году и в период с 2018 по 2020.
Уголовное дело было масштабным: следователи провели более 40 экспертиз, опросили свыше 350 человек, а материалы заняли 52 тома. Первоначальный обвинительный вердикт присяжных в 2024 году был оспорен, и дело отправили на пересмотр.
На основании всей совокупности доказательств суд назначил итоговое наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд Бурятии рассматривает дело об убийстве Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева.