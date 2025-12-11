Юрист рассказала о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox

Заведующий лабораторией доверенного ИИ РТУ МИРЭА Юрий Силаев сообщал, что после блокировки Roblox участились случаи, когда злоумышленники под видом «экстренного решения» просят детей ввести данные банковской карты для разблокировки аккаунта или получения внутриигровых предметов и затем списывают средства. В вузе рекомендовали обучать детей финансовой грамотности, ограничивать им доступ к онлайн-покупкам, а при утечке реквизитов немедленно блокировать карту и обращаться в полицию.