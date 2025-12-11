Ричмонд
Движение на внешней стороне 101-го километра МКАД затруднено из-за ДТП

Авария произошла на внешней стороне 101-го километра МКАД (в районе съезда № 102). Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Движение в районе ДТП затруднено на 1,3 километра. Водителей попросили выбирать пути объезда.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее массовая авария произошла на внутренней стороне 43-го километра МКАД. Около деревни Дудкино столкнулись несколько машин. Из-за аварии возникла пробка, которая растянулась на 2,5 километра.

До этого на 25-м километре МКАД в районе пересечения с Варшавским шоссе в столице столкнулись четыре легковых автомобиля и два грузовика. После происшествия в районе аварии перекрыли три полосы для движения автомобилей.