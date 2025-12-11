Ричмонд
Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки БПЛА на Москву

Системы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат, который пытался атаковать Москву. Об этом в четверг, 11 декабря, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем блоге в МАХ.

11 декабря также в Великом Новгороде было зафиксировано как минимум шесть мощных взрывов, после которых в черте города начался пожар. Местные жители сообщили, что громкие хлопки прозвучали около 5:30.

До этого серия взрывов прогремела над Ярославлем. По свидетельствам местных жителей, они насчитали от шести до десяти глухих хлопков. Некоторые очевидцы также слышали в небе характерное «мерзкое жужжание», которое, по их мнению, связано с беспилотниками.

9 декабря жители Воронежа сообщили о взрывах в небе над городом. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам.

8 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

