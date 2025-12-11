Ричмонд
В Башкирии рыбак едва не провалился под лед вслед за косулей

Предотвратить беду помогла система «Безопасный город».

Источник: Башинформ

На городском пруду Белорецка косуля вышла на лед и провалилась. Животное выжило — спасатели вовремя пришли на помощь. Косулю отогрели и выпустили в лес. Через сутки после этого инцидента на обледеневший пруд вышел рыбак. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

«Зная о ситуации с косулей, он все равно пошел рыбачить. Здесь нам предотвратить беду помогли цифровые технологии. С помощью системы “Безопасный город” диспетчеры Белорецкого района увидели, что на пруду находится человек, оперативно сообщили об этом спасателям. В итоге рыбака благополучно эвакуировали, спасли», — сообщил Кирилл Первов.

Он напомнил, что в республике продолжается профилактическая операция «Тонкий лёд». Она направлена на предупреждение происшествий на водоемах региона.

Как отметил врио начальника МЧС по РБ Владимир Горин, основные причины происшествий зимой, в частности, в декабре — это провалы людей и техники под лед.

«Процесс ледообразования, можно сказать, только начался. Риски есть там, где лед промерзает неравномерно. Если уходим стабильно в минус — лед нарастает в среднем на 1−2 см в сутки. Если температура держится около 0 градусов, скорость на порядок снижается. Если “+”, даже тот лёд, который появился, может начать таять в течение нескольких часов. Самый прочный лед, как правило, прозрачный с зеленоватым или синеватым оттенком. Тонкий лед имеет молочно-мутный, серый цвет, он обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания», — объяснил Владимир Горин.