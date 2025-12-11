В Башкирии рыбак едва не провалился под лед вслед за косулей

«Процесс ледообразования, можно сказать, только начался. Риски есть там, где лед промерзает неравномерно. Если уходим стабильно в минус — лед нарастает в среднем на 1−2 см в сутки. Если температура держится около 0 градусов, скорость на порядок снижается. Если “+”, даже тот лёд, который появился, может начать таять в течение нескольких часов. Самый прочный лед, как правило, прозрачный с зеленоватым или синеватым оттенком. Тонкий лед имеет молочно-мутный, серый цвет, он обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания», — объяснил Владимир Горин.