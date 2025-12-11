Ричмонд
В московских аэропортах задержаны или отменены порядка 200 рейсов

Порядка 200 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах на фоне ночной атаки БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Об этом свидетельствуют данные расписания.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что перенаправляет рейсы на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве, в том числе в Санкт-Петербург.

Позже в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников, поступила информация, что в Пулково задержан или отменён вылет 15 рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин между тем сообщил об уничтожении 31-го беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону столицы.

