В московских аэропортах задержаны или отменены порядка 200 рейсов

Об этом свидетельствуют данные расписания.
Ранее «Аэрофлот» сообщил, что перенаправляет рейсы на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве, в том числе в Санкт-Петербург.
Позже в Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников, поступила информация, что в Пулково задержан или отменён вылет 15 рейсов.
Мэр Москвы Сергей Собянин между тем сообщил об уничтожении 31-го беспилотного летательного аппарата, который направлялся в сторону столицы.
